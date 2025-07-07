الدفاع الروسية: تدمير 91 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 91 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق".

واشارت الوزارة في بيان لها الى أن "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 91 طائرة أوكرانية دون طيار".

واوضحت "تم تدمير 20 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و14 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتسعة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وثمانية فوق أراضي كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وفورونيج ومنطقة موسكو، وسبعة فوق حوض البحر الأسود، وثلاث فوق أراضي كل من مقاطعات نوفغورود وتفير وتامبوف ولينينغراد، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة فلاديمير وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم".