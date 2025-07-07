أربعة قتلى و32 جريحا في هجمات روسية في أوكرانيا

أسفرت ​هجمات روسية​ على مناطق أوكرانية عدة عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى و32 جريحا، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقتل شخصان وجرح اثنان آخران على الأقل في منطقة سومي وسقط قتيل وجريحان في منطقة خيرسون وقتيل في منطقة أوديسا فضلا عن 23 جريحا في خاركيف وخمسة في دنيبروبيتروفسك، وفق حكام ورؤساء بلديات المناطق المعنية.