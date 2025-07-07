شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبلغ التأمين للترشح لعضوية مجلس شيوخ 2025 بنظام القائمة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محدداً به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقاً لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

- ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

- ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.

- يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحاً به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.

- وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن الممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.

-ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.

- يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة على أن تتضمن القائمة المخصص لها 13 مقعداً، ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها 37 مقعداً سبع نساء على الأقل.

- ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب وأن تجمع بينهم.

- وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط أو الأحكام المشار إليها سلفاً.



ويسدد ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين على النحو التالى كما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.



- مبلغ 39000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 13 مقعداً.



- مبلغ 111000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 37 مقعداً.



ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.