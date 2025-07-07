شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التعليم الجديد: ضم التربية الدينية والتاريخ الوطنى للمواد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التوجه نحو تعزيز البُعد الديني والوطني في التعليم، أقر مشروع قانون التعليم، الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، ضم مادة التربية الدينية والتاريخ الوطنى إلى المواد الأساسية فى جميع المراحل التعليمة، كما اشترطت للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجات المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتقضي المادة 6 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، حسبما انتهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بأن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.