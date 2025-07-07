شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق علي قبول استقالة 8 أعضاء لعزمهم الترشح على عضوية الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي قبول استقالة 8 أعضاء من عضوية مجلس النواب، لعزمهم الترشح علي عضوية مجلس الشيوخ، مع إعلان خلو المقاعد البرلمانية.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن عدد من الأعضاء تقدموا باستقالتهم لعزمهم الترشح علي عضوية مجلس الشيوخ، وهم النواب علي محمد أحمد علي حسن، محمد كمال مرعي، غادة الضبع ، سليمان العطيوي، عبد الفتاح الشحات، أحمد عبد المنعم إسماعيل، عثمان المنتصر، أحمد يحي عبد السلام يحي.

وأضاف جبالي، إنه قام بإحالة هذه الاستقالة فور ورودها إلي مكتب المجلس، الذي عقد اجتماعا انتهي إلي قبولها جميعا، لافتاً إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضي بعرض الاستقالة في أول جلسة تالية.

وتمنى رئيس مجلس النواب، التوفيق والسداد لأعضاء مجلس النواب المستقلين، في وجهتهم القادمة.

وتقضي المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.