شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسحب قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة ورئيس النواب يشكرها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطار اللجان النوعية برسالة من الحكومة بسحب مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.

وفي هذا الصدد، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالشكر الى الحكومة لتفهمها للملاحظات الأولية التي أبداها المجلس حول مشروع القانون بصفة عامة.

كما توجه بشكر خاص الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لحرصهما الدائم على أن تخرج القوانين بصورة منضبطة، حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع بما يحقق صالح الوطن والمواطن.