النشرة: تحليق مكثف لمسيرات اسرائيلية فوق الجنوب وإلقاء قنابل صوتية باتجاه الناقورة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن طائرة مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة الناقورة، في حين ألقت مسيرة إسرائيلية أخرى قنبلة صوتية باتجاه مركب صيد في البحر قبالة ساحل المنطقة.
وفي السياق نفسه، سجل تحليق مكثف للطيران المسيّر الاسرائيلي فوق مناطق النبطية، إقليم التفاح، الجبل الرفيع، عربصاليم، حبوش، أرنون، ويحمر الشقيف.
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