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وزير الصناعة: لبنان بحاجة الى سواعد لإعادة الإعمار لا الى بنادق لإثارة الفوضى

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وزير الصناعة: لبنان بحاجة الى سواعد لإعادة الإعمار لا الى بنادق لإثارة الفوضى

أشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "لبنان بحاجة الى سواعد ل​إعادة الإعمار​، لا الى بنادق لإثارة الفوضى"، مضيفا :"لبنان فقط".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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