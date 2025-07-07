الارصاد الجوية: طقس صيفي مع درجات حرارة ضمن معدلاته حتى يوم الأربعاء

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الى ان "طقسا صيفيا رطبا نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث تتأثر المناطق الداخلية بكتل هوائية حارة فتتخطى درجات الحرارة معدلاتها".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرَ ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، تنشط الرياح أحياناً تصل سرعتها لحدود ال ٥٠ كلم/ساعة شمال البلاد فيرتف معها موج البحر".

وذكرت ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال بينما ترتفع في المناطق الداخلية، يتكون الضباب أحياناً على المرتفعات".

واضافت ان "طقس الخميس قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات".