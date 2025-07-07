قداس احتفالي في قب إلياس برئاسة المطران معوض لمناسبة استلام إقليم كاريتاس الجديد في قضاء زحلة

ترأس راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، قداسًا احتفاليًا في كنيسة مار إميل في قب إلياس، الأحد 6 تموز 2025، لمناسبة استلام إقليم كاريتاس الجديد في قضاء زحلة.

وشارك في القداس، إلى جانب آباء الرعية الأب روكز أبو نكد والأب بيار خوند، كل من رئيس كاريتاس الأب ميشال عبود، منسق الأقاليم الأب رولان مراد، والأب اليسوعي جوزف نصار. كما حضر النائب جورج عقيص، ورئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير، وعدد من العاملين في كاريتاس، وجمهور من المؤمنين.