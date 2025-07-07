منشورات تهديدية باسم "لواء أنصار السنة" تستهدف المسيحيين في سوريا

ظهرت في الساعات الأخيرة منشورات تهديدية في عدد من المناطق السورية موقعة باسم "لواء أنصار السنة"، تتضمن ​تهديدات​ مباشرة للمواطنين المسيحيين، ما أثار حالة من القلق والاستنكار في الأوساط المحلية. وجاء في المنشوارت :"بإذن الله يا أهل الشام الشيخ أبو محمد الجولاني تائبٌ من الله اهجروا الأستكانة، واصبروا واثبتوا واستعدوا للجهاد وتهيّؤوا وانسحبوا بأسلحتكم كاملة جهاراً نهاراً والأجر العظيم في جنات النعيم حان الوقت لتعود الشام إلى أهلها".

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