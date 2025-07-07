ماسك: دعم حزبي الجديد مرشحا للرئاسة ليس مستبعدا ولكن سنركز خلال السنة المقبلة على مجلسي النواب والشيوخ

اشار الملياردير الأميركي ​إيلون ماسك​ الى أن "دعم حزبي الجديد مرشحا للرئاسة ليس مستبعدا ولكن سنركز خلال السنة المقبلة على مجلسي النواب والشيوخ".

وفي وقت سابق، أعلن ماسك، عن تشكيل "​حزب أميركا​"، وقال للأميركيين إنه الحزب تشكّل "ليعيد لكم الحرية".

وقال "عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بالإسراف والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس الديمقراطية".

ويأتي ذلك في ظل ازدياد التوتر بين ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يعود بالأصل إلى الخلاف بينهما على قانون الضرائب الأخير الذي كان سببا في مغادرة ماسك الحكومة الأميركية.