اعلام اسرائيلي: الجيش أكد للقيادة السياسية ضرورة إعادة الاسرى الإسرائيليين في غزة أولا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش أبلغ القيادة السياسية بأنه من غير الممكن حاليا تحقيق هدفي الحرب معا. كما أكد الجيش ضرورة إعادة الاسرى الإسرائيليين في غزة أولا.

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