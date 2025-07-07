زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوة من لواء ألكسندروني (اللواء 3) نفذت، استنادًا إلى معلومات من تحقيقات وحدة 504، عملية ليلية خاصة في منطقة تل كودنة جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال خلية تعمل بتوجيه من فيلق القدس الإيراني.
وأشار إلى أن هذه العملية تُعد الثانية من نوعها خلال الأسبوع الأخير، حيث تم تنفيذ مهمة دقيقة أفضت إلى توقيف عدد من النشطاء الذين شكّلوا تهديدًا في المنطقة.
وأكد أن "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في الجنوب السوري، وتعمل على منع تموضع أي جهة توصف بالإرهابية في سوريا، بهدف حماية سكان دولة إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ عملية بجنوب سوريا واعتقال خلية تعمل بتوجيه من فيلق القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.