اعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع أن "قواتنا نفذت عملية بـ11 طائرة مسيرة وصاروخا استهدفت مطار اللد ومواقع أخرى". واوضح اننا "نفذنا عملية نوعية بـ11صاروخا ومسيرة على مطار اللد وميناء أسدود ومحطة كهرباء عسقلان وميناء أم الرشراش".

كانت هذه تفاصيل خبر سريع: نفذنا عملية نوعية بـ11صاروخا ومسيرة على مطار اللد وميناء أسدود ومحطة كهرباء عسقلان وميناء أم الرشراش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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