شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "برلمانية مستقبل وطن": التعليم قضية أمن قومى.. ونوافق على تعديلات القانون الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بجهود المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا إن رئيس المجلس هو ضابط الإيقاع التشريعي والدستوري بالمجلس، ويعمل على متابعة اللجان النوعية وكل ما يدور بها من مناقشة سواء للتشريع أو الرقابة، كما أنه دائما ما ينحاز للحوار المجتمعي إذا لزم الأمر، وذلك لمنح كافة الآراء والمقترحات الفرصة للتعبير عن نفسها في مناقشة أي تشريع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما قدم القصبي الشكر للجنة التعليم ورئيسها الدكتور سامي هاشم لإدخالهم تعديلات جوهورية على مشروع القانون، وهو ما أكد الفصل بين السلطات وممارسة مجلس النواب حقه في التشريع.

وفيما يخص مشروع القانون، قال "القصبي" إن مشروع القانون جاء للتأكيد على مجانية التعليم والنص على أن التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ من المواد الأساسية، كما أنه منح الاستمرار لأعضاء هيئة التدريس في عملهم إذا بلغوا سن التقاعد طالما في العام الدراسي مستمر.

وأشار القصبي إلى أن التعليم قضية أمن قومي، وتابع: لذا فإننا نراهن على تحسين العملية التعليمة للنهضة الحقيقية للبلد، ومن ثم يأتي مشروع القانون لمنح الطالب العديد من المزيا والبدائل والمسارات وتأهيل الطلاب لمواجهة احتياجات السوق المحلي والعالمي والمشروع يعد طفرة في العملية التعليمة ومنظومة التعليم ويساهم في تخفيف الضغوط النفسية والأعباء المالية على الأسرة والطالب.

واختتم كلمته، قائلا: لذلك أعلن باسمي واسم حزب مستقبل وطن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.