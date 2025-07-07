شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة أمام النواب: تنسيق كامل مع المجلس لدعم وتعزيز المنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الانتهاء من الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شؤون اعضاء المهن الطبية، تحية تقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مثمنا حكمة إدارة العديد من مشروعات القوانين المقدمة سواء من الحكومة أو النواب.

وقال عبد الغفار: "لا يسعني إلا أن أُشيد بحكمة إدارة رئيس مجلس النواب لهذه القوانين، وأتوجه بالشكر إلى لجنة الصحة بمختلف أطيافها السياسية على ما تبذله من جهود متواصلة للصالح العام."

وأكد الوزير أن التنسيق مستمر بين الوزارة وكافة مكونات المنظومة الصحية، قائلا: "نحن لا نتحدث عن الأطباء فقط، بل عن فريق صحي متكامل يعمل بروح واحدة."

كما وجه رسالة للمجلس، قائلا: "أعدكم أننا نعمل بكل جهد مع أعضاء مجلس النواب لما فيه خير المواطن المصري، ودعم المنظومة الصحية، والعاملين بها."