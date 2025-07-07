شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس الشباب المصرى" يطلق البرنامج التدريبى الوطنى لتأهيل 1000 متابع لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أطلق مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، البرنامج الوطني لمتابعي للاستحقاقات الانتخابية 2025، وذلك في إطار الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2025.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات أكثر من 1000 راصد ومتابع ميداني في دفعته الاولي موزعين على جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب راصدين مصريين في الخارج.

وتضمن التدريب مجموعة من المحاور الأساسية، منها: مبادئ الديمقراطية والنظام الانتخابي، أدوار المجتمع المدني والناخبين، آليات التصويت والفرز، ضوابط الشفافية، المعايير القانونية، ودور الرقابة الدولية، بالإضافة إلى نموذج محاكاة ليوم التصويت.

وحاضر في البرنامج المستشار وجيه صادق، مستشار المجلس للتخطيط الاستراتيجي والمشرف العام على البرنامج، الذي أكد على أهمية الجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة من خلال "الراصد الإلكتروني" لتعزيز سرعة ودقة الرصد.

وأكد الدكتور محمد ممدوح أن البرنامج يمثل أكبر خطة وطنية مستقلة لرصد الانتخابات، مشددًا على أن مجلس الشباب المصري يلتزم الحياد التام، ويعمل وفقًا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية، من أجل تطبيق معايير متابعة الانتخابات