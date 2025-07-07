شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يوافق على تعديلات قانون التعليم: إيجابياته أكثر من سلبياته.. واستحداث البكالوريا أمر إيجابي والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التعليم يمس ملايين الطلاب ويمس مستقبل البلد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأضاف عبد العزيز، أن مشروع القانون عندما تقدمت به الحكومة كان فيه كثير من السلبيات، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تابع مناقشات مشروع القانون وتم بذل جهد كبير وإدخال تعديلات لإزالة النقاط السلبية وأوجه العوار الدستوري في مشروع القانون، وهناك جهد كبير بذله المستشار محمد العليم كفافي مستشار رئيس المجلس والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتم تغطية الكثير من الشبهات والعوار الدستوري.

وتابع نائب التنسيقية: إننا أمام مشروع قانون نسبة الإيجابيات فيه أكثر من السلبيات، وهناك ملاحظات سنقولها في التعديلات، لافتا إلى أن استحداث نظام البكالوريا أمر إيجابي يساعد الأسر المصرية على أن تتخلص من فكرة النظام الواحد.

وأشار عبد العزيز إلى السلبيات في مشروع القانون ومنها ارتفاع الحد الأدني للنجاح في مادة التربية الدينية وقال إنها نسبة مرتفعة جدا تمثل عبء على الطالب، كما أن الرسوم تصل إلى ألف جنيه وذلك يمثل عبء ورقم كبير، ورسوم تكرار الامتحان عند الرسوب رغم أنه حدث فيها تخفيض كبير لكن محتاجين نراجع الأمر، واختتم قائلا: من حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون.



