شكرا لقرائتكم خبر عن شكر متبادل بين رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لجهوده في الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم، وذلك بالتوازي مع حقوق المرضى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ووجه الدكتورخالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الشكر على سعي مجلس النواب في الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، مبدياً استعداده للتنسيق لما فيه صالح الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين وعلوم التكنولوجيا الصحية، واعداً بالتعاون مع لجنة الصحة لما فيه الخير للجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين وبعد الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، موافقة الحكومة على إضافة الصيادلة للفئات التى تحصل على مقابل سهر ونبوتيجات بحد أقصى 10% من المتواجدين على رأس العمل، وذلك بمشروع القانون.

