شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيرين سعيد ترفض تعديلات قانون التعليم: قعدت يومين لفهم البكالوريا ومافهمتش حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة ايرين سعيد رفضها لتعديلات قانون التعليم قائلة "بصفتي أم مصرية يدرس أبنائها فى التعليم المصرى.. أعاني معاناة شديدة من كم التغيير المتلاحق لدرجة أن المدرسين عاجزين عن فهم هذا التغيير"

وقالت النائبة خلال الجلسة العامه "حضرت يومين فى لجنة التعليم من أجل فهم البكالوريا ولم أفهم أي شئ".

وأضافت النائبة ايرين سعيد: لوقلنا أن مشروع القانون -الباكالوريا- هو أعظم اختراع فى التاريخ، ما ذنب الطلبة فى التغيير 5 سنوات، قائلة: "مابنلحقش نفهم التغيير، ونفهم نتائج النظام وهل نجح ولا فشل"، مما يحدث الكثير من التخبط وسط الطلاب .

وتابعت النائبة قائلة إن تقدم الحكومة بمشروع القانون فى هذا الوقت مثل التلميذ اللى ذاكر قبل الامتحان بساعتين علشان ينحج ومبينجحش .

وتسائلت ما سبب التعجل، وأكملت ليس كل الطلاب ستدخل طب وصيدلة ، ليس هذا هو الهدف من التعليم،وأضافت افتخر انى خريجة الثانوية العامة وكنت من الأوائل، وزويل تخرج من نظام تعليمى لم يكن دولى ،أذن المشكلة ليست فى النظام التعليمى المشكلة فى عجز المدرسين وكثافة الفصول.

وأكدت أن الحكومة ليست جاهزة لتطبيق القانون فهو قانون "جميل" لكن الواقع غير مجهز للتعامل معه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وردًا على تساؤلات النائب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية، بشأن الفروق بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.