شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هانى أباظة نظام البكالوريا جيد لكن تنفيذه حاليا صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب هانى أباظة باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد رفضه لمشروع قانون التعليم قائلا: القانون جيد لكن تنفيذه صعب.

وتابع قائلا: مشروع القانون جيد، فالقانون الحالى لم يتغير منذ 46 عاما، والمنتج منه سيىء، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام مواز ى للثانوية العامة، وهو نظام البكالوريا لمواجهة تحديات الثانوية العامة.

وتساءل النائب هل الوزارة جاهزة لتنفيذه من ناحية البنية التحتية، وتأهيل المدرسين، مجيبا أشك بهذه الإمكانيات، وتساءل النائب أيضا من هو صاحب التمويل فى هذا المشروع والحكومة غير جاهزة للتمويل .

مضيفا: مع جودة نظام البكالوريا لكن مع عدم تأهيل البنية التحتية هيكون فيه مشكلة فى تنفيذه، ولذلك أعلن رفض الهيئة البرلمانية للوفد لمشروع القانون فى الوقت الحالى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981

وكانت الجلسة قد شهدت استعراض من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فلسفة ورؤية الوزارة فى مشروع البكالوريا المصرية، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.

واكد الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليمياً في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.

وأضاف الوزير أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى ٦ مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وشدد الوزير على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل