شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد منسي.. ذكرى استشهاد الشهيد الحى والان مع تفاصيل الخبر

يظل اسم العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي محفورًا في قلوب المصريين كرمز للفداء والبطولة الخالصة، التي تُجسد أسمى معاني التضحية من أجل الوطن، ولم يكن منسي مجرد قائد عسكري، بل كان قدوة في الإخلاص والرجولة والشجاعة، وواحدًا من أبرز رجال القوات المسلحة الذين واجهوا الإرهاب بقلوب لا تعرف الخوف.

فقد تصاعدت موجات العنف والإرهاب في أغلب أنحاء الجمهورية وخاصة سيناء بشكل غير مسبوق عقب الإطاحة بالجماعة الإرهابية من الحكم، وبدأت تظهر خلايا وتنظيمات إرهابية تنتهج نفس الفكر التكفيري، وتستهدف الدولة وجيشها ومؤسساتها. وكانت جماعة الإخوان الغطاء السياسي والفكري لكثير من هذه التنظيمات، سواء من خلال الخطاب التحريضي أو عبر دعم مباشر وغير مباشر.

ودخلت الدولة المصرية فى حرب للقضاء على الإرهاب، ولعل ملحمة كمين البرث التى مر عليها ثمانية سنوات شاهدة على تصدي القوات المسلحة للإرهاب بشجاعة بالغة.

وُلد أحمد منسي في محافظة الشرقية عام 1978، والتحق بالكلية الحربية ليتخرج ضابطًا في سلاح الصاعقة. عُرف بين زملائه بحبه الشديد للوطن، وانضباطه العسكري، وإيمانه بأن الدفاع عن تراب مصر شرف لا يضاهيه شيء. تولّى قيادة الكتيبة 103 صاعقة، وأثبت كفاءة عالية في مواجهة الإرهاب في شمال سيناء.

في فجر يوم 7 يوليو 2017، وقعت معركة البرث جنوب رفح، عندما هاجمت مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح كمين الكتيبة 103 صاعقة. قاد منسي جنوده في ملحمة بطولية لا تُنسى، دافعوا فيها عن الموقع ببسالة رغم تفوق العدو عددًا وتسليحًا، رفض الانسحاب أو ترك جنوده، وظل يقاتل حتى اللحظة الأخيرة، ليُستشهد هو وعدد من رجاله في مشهد أبكى القلوب ورفع راية الشرف.

سُجّلت آخر كلماته عبر اللاسلكي: "يا رجالة محدش يسيب سلاحه... هنموت كلنا بس مش هنسيب حد منهم يعدي" وهي كلمات تحوّلت إلى رمز في ذاكرة الوطن

تحوّل منسي بعد استشهاده إلى أيقونة وطنية للبطولة والإخلاص، وأُنتج عنه مسلسل "الاختيار" الذي جسد بطولاته ورفاقه بصدق، ليعرف الأجيال من هو "الشهيد الحي" الذي عاش ومات من أجل مصر.



