لندن تحيي ذكرى تفجيرات 7/7/2005

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قاد العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، اليوم الإثنين، فعاليات إحياء الذكرى العشرين لتفجيرات وسائل النقل في لندن يوم 7 يوليو العام 2005، وهي أعنف هجوم على العاصمة البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وشارك في الفعاليات رئيس الوزراء كير ستارمر وعمدة لندن ضادق خان وحشود كبيرة من سكان العاصمة لندن.

وقتل 52 شخصًا وجُرح أكثر من 770 عندما فجّر أربعة بريطانيين، بتخطيط من تنظيم القاعدة، أنفسهم في ثلاثة قطارات أنفاق وحافلة خلال ساعة الذروة الصباحية في 7 يوليو 2005. كانت هذه أول تفجيرات انتحارية على الأراضي الأوروبية.

بعد أسبوعين، حاول أربعة انتحاريين آخرين تنفيذ هجوم مماثل، لكن أجهزتهم لم تنفجر. لم يُصب أحد بأذى.

لا تزال التفجيرات محفورة في ذاكرة لندن الجماعية، وقد أُحييت الذكرى بفعاليات شملت مراسم عند النصب التذكاري لـ 7 يوليو في هايد بارك ومراسم إحياء ذكرى في كاتدرائية القديس بولس.

في تمام الساعة 8:50 صباحًا، لحظة انفجار القنبلة الأولى قبل 20 عامًا، وضع ستارمر وعمدة لندن صادق خان أكاليل الزهور على نصب هايد بارك التذكاري، وهو عبارة عن مجموعة من 52 عمودًا فولاذيًا تخليدًا لذكرى الضحايا. وفي محطات المترو القريبة من موقع الانفجارات، توقف الموظفون والركاب دقيقة صمت.

رسالة الملك

وقال الملك تشارلز في رسالة إن "أفكاره الصادقة ودعواته الخاصة تبقى مع كل من تغيرت حياتهم إلى الأبد في ذلك اليوم الصيفي المروع".

وأضاف بأن البلاد تستمد العزم من شجاعة خدمات الطوارئ وغيرهم ممن استجابوا للهجوم، ومن "قصص الشجاعة والتعاطف الاستثنائية التي لا تُحصى التي انبثقت من ظلمة ذلك اليوم".

كما أشاد تشارلز "بروح الوحدة التي ساعدت لندن، وأمتنا، على التعافي".

وقال: "بينما نتذكر من فقدناهم، دعونا نستغل هذه الذكرى العشرين لتأكيد التزامنا ببناء مجتمع يعيش فيه الناس من جميع الأديان والخلفيات معًا في احترام وتفاهم متبادلين، صامدين دائمًا في وجه من يسعون إلى تقسيمنا".

رسالة ستارمر

وفي رسالة منفصلة، ​​قال رئيس الوزراء إن "أولئك الذين حاولوا تقسيمنا فشلوا. لقد وقفنا معًا آنذاك، ونحن نقف معًا الآن".

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن السابع من يوليو/تموز 2005 كان أحد "أحلك أيام بريطانيا".

قالت إنه بعد مرور عشرين عامًا، لا يزال "الإرهاب الإسلامي المتطرف يُمثل التهديد الأكبر" للأمن القومي، يليه الإرهاب اليميني المتطرف، ثم "التهديدات الهجينة" الجديدة من الدول المعادية، والجريمة المنظمة، والهجمات الإلكترونية.

وأضافت أن الحكومة "ستواجه بلا هوادة التهديدات التي تُهدد أمننا القومي".