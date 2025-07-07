براك من قصر بعبدا: انا ممتن للرد اللبناني وفيه الكثير من الافكار وإسرائيل تريد السلام مع لبنان

أعرب الموفد الأميركي توم ​براك​ عن امتنانه للرد اللبناني ووصفه بأنه غني بالأفكار، مؤكداً استلام الرد وأنه سيتم التعمق في تفاصيله بهدف التوصل إلى تسوية.

وأشار براك، بعد لقائه الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، إلى أن لبنان والمنطقة يمران بفترة حرجة، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعمل على صياغة خطة للمستقبل في لبنان تتطلب حواراً مستمراً.

كما أكد براك التزام الرئيس الأميركي بالمساهمة في بناء السلم والازدهار في لبنان، معرباً عن رضاه عن الرد اللبناني وجاهزيته للعمل سوياً لوضع خطة مستقبلية تحقق الاستقرار.

واضاف :"لا نملي على لبنان ما يجب عمله بخصوص حزب الله، وعلى لبنان أن يتعامل مع الحزب وليس الولايات المتحدة"، مؤكدا أن "إسرائيل تريد السلام مع لبنان وكيفية تحقيق ذلك هو التحدي".

وأكد أن "ليس على لبنان الالتزام بأي جدول زمني خصوصاً أنه يريد صيغة حول ما يريد تحقيقه ونحن هنا للمساعدة، والمشكلة في لبنان ليست إيران بل عجز اللبنانيين عن الاتفاق في ما بينهم".

وتابع :"الآلية المعتمدة بين اسرائيل وحزب الله والجيش اللبناني لم تنجح، والرد اللبناني على الورقة الأميركية كان مسؤولا جدا".