افادت قناة الـLBCI، عن أن "السفارة الاميركية في بيروت رفعت أمر المغادرة الإلزامية لأفراد عائلات الموظفين وعادت توصيات السفر الى ما كانت عليه قبل التصعيد الإيراني - الاسرائيلي الاخير".

كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: السفارة الاميركية رفعت أمر المغادرة الإلزامية لعائلات الموظفين وعادت توصيات السفر لما كانت عليه قبل التصعيد الإيراني الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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