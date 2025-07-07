سموتريتش: لم نكن نعلم أن الحوثيين كانوا يصنعون صواريخ ضدنا يصل مداها إلى 2000 كيلومتر بمخابئ ضخمة

اشار وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف بتسلئيل ​سموتريتش​، الى أننا "لم نكن نعلم أن الحوثيين كانوا يصنعون صواريخ ضدنا يصل مداها إلى 2000 كيلومتر في مخابئ ضخمة تحت الأرض"ز

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