وفاة 12 عسكريا تركياً جراء التسمم بغاز الميثان في العراق

توفي 12 عسكريا تركيا جراء التسمّم بغاز الميثان أثناء تنفيذهم عملية في كهوف في شمال العراق، وفق حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الدفاع التركية.
واشارت وزارة الدفاع الى أنّ المجموعة كانت تنفذ "عملية بحث واستكشاف في كهف يستخدمه أعضاء في حزب العمال الكردستاني المصنّف على أنّه منظمة إرهابية انفصالية".
وأوضحت أنّ "أربعة آخرين من رفاق السلاح الأبطال الذين تسمّموا بغاز الميثان، استشهدوا في كهف يستخدمه أعضاء المنظمة الإرهابية الانفصالية ما يرفع عدد الضحايا إلى 12".
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