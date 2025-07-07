حزب الله: العدو الإسرائيلي يتوهم بأنه يمكن أن يردع اليمن أو يثنيه عن موقفه ‏المشرّف في مساندة غزة

دان ​حزب الله​ بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم الموانئ والمنشآت الحيوية في اليمن، واصفًا إياه بـ"الآثم"، ومؤكدًا أن هذا التصعيد لن يردع الشعب اليمني عن موقفه الداعم لغزة أو يوقف عملياته ضد إسرائيل.

وأكد الحزب في بيان أن "العدو الإسرائيلي لا يزال عاجزًا عن فهم طبيعة الشعب اليمني ومواقفه القائمة على عقيدة راسخة وإيمان بالدفاع عن المظلومين"، مشيرًا إلى أن هذا العدوان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصلابة والثبات لدى اليمنيين.

وأضاف البيان أن "العدوان الجبان لن يحقق أهدافه، تمامًا كما فشل العدوان الأميركي من قبل"، مجددًا وقوف الحزب الكامل إلى جانب الشعب اليمني، وداعيًا الدول والشعوب الحرة، وخصوصًا العربية والإسلامية، إلى التضامن مع اليمن الذي "يدافع عن كرامة الأمة كلها".