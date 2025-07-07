المطران رحمة للإعلاميين في البقاع: رسالتكم تقوم على السلام لا الانقسام والحقيقة ترفع شأنكم

أكد راعي أبرشية بعلبك– دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة أن "الرسالة الإعلامية الحقيقية تقوم على ​السلام والمحبة​ والألفة، لا على الكراهية والانقسام"، مشيراً إلى أن "البابا فرنسيس يركز دائما على ​الحوار بدل التصادم​، وعلى نشر الحقيقة التي تحررنا وتوحدنا".

وخلال لقاء نظمه المركز الكاثوليكي للإعلام في دير الأحمر بعنوان: "يوبيل الإعلاميين: الرجاء الذي لا يخيبه"، في المركز الرسولي الأبرشي– دير الأحمر، شدد رحمة على أن "​الإعلام النزيه​ هو الذي ينقل الحقيقة كما هي، من دون تحريف أو مبالغة، لأن التحريف يفقد الوسيلة الإعلامية صدقيتها، بينما الحقيقة ترفع من شأنها وتكسبها ثقة الناس".

وحيا المطران رحمة الإعلاميين في البقاع الشمالي، مؤكداً أن "غالبيتهم من الإخوة المسلمين، خصوصاً من الطائفة الشيعية، لكننا لم نتعامل يوماً على أساس طائفي أو مذهبي، بل كنا دائماً جسداً واحداً وروحاً واحدة في تغطية الأحداث"، وختم قائلاً: "نراهن على وطنيتكم وأخلاقكم واحترافيتكم، ونشكر لكم مساهمتكم في إيصال فكر البابا النير، الذي يخدم الحقيقة والسلام".

من جهته، شدد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم على البعد الإيماني في ممارسة الإعلام، قائلاً: "قال البابا: قبل أن تبدأوا بكتابة خبر أو تقديم تقرير، استلهموا الروح القدس. الإعلامي المسيحي لا يكتب فقط بعقله، بل بقلب مستنير بروح الله".

وأضاف: "طلب البابا من الإعلاميين، خصوصا المسيحيين، أن يواجهوا خصومهم بالفرح لا بالهجوم، وأن يتحلوا باللطف في الرد على أي تحريض. الإعلامي مدعو ليكون جسراً للتلاقي لا أداة للفتنة. استعملوا المنصات التي بأيديكم لبث الفرح والرجاء، بدل نشر الانقسام".

وأكد أن "هذه الرسالة لا تقتصر على الإعلاميين فقط، بل تشمل الكهنة والرهبان والراهبات الذين يحملون بدورهم رسالة إعلامية روحية، تماماً كما كان بولس الرسول الإعلامي الأول في الكنيسة الأولى"، وختم: "نحن كإعلاميين مسيحيين، ومعنا إخوتنا الإعلاميون المسلمون، مدعوون جميعاً لاستخدام الإعلام ل​بناء الوطن​ والإنسان، ونشر ​الحقيقة والرجاء​ بدل الخوف، في زمن كثر فيه الضجيج وتراجعت فيه الثقة، ليعيد الإعلام مكانته كحامل لبوصلة الحقيقة وسط زحمة السبق والإعلانات".