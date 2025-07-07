أهالي القاع نفذواعتصاماً احتجاجاً على جفاف الآبار وتداعيات اتفاقية نهر العاصي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن أهالي بلدة القاع في البقاع الشمالي نفذوا اعتصاماً في ساحة مار الياس، تخلله قطع الطريق الدولي بين القاع وحمص، وقرع أجراس الكنائس، احتجاجاً على الإجراءات الأمنية المتعلقة بتعزيل الآبار الارتوازية التي جفت بنسبة تقارب 75 بالمئة.

وطالب المعتصمون بإلغاء الاتفاقية اللبنانية السورية المتعلقة بنهر العاصي، بسبب الجفاف الذي يهدد الزراعة والمواسم في المنطقة، وبإزالة القيود المفروضة على تعزيل الآبار، في وقت تستمر فيه أعمال الحفر من الجانب السوري دون توقف. كما دعوا إلى وقف التعديات المتكررة على قناة مياه اللبوة، وإيجاد حلول هندسية تضمن وصول المياه إلى القاع، بالإضافة إلى مطالبة الدول المانحة بدعم صمود الأهالي في أرضهم.

وتحدث رئيس بلدية القاع بشير مطر باسم المعتصمين، محذراً من أن المنطقة بلغت "الخطوط الحمر"، وداعياً إلى إلغاء أو تجميد اتفاقية العاصي التي تعرقل المشاريع الزراعية، محذراً من خطر يهدد الوجود الزراعي والمعيشي يفوق في خطورته التهديدات الأمنية السابقة.