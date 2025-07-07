شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تزور مكتبة الإسكندرية ضمن التعاون المشترك بمبادرة "سر الصنعة" والان مع تفاصيل الخبر

زارت مؤسسة حياة كريمة مكتبة الإسكندرية للتنسيق بشأن بدء مراحل تدريبية جديدة بالإسكندرية، جاء ذلك استكمالا لنجاح مبادرة "سر الصنعة" وتوسيع رقعة المستفيدين واستكمالا للعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والتعاون بين المؤسسة ومكتبة الإسكندرية.

وبدأت مبادرة سر الصنعة فى ديسمبر 2024، وتم تدريب أعداد كبيرة على حرف يدوية أصيلة تمثل تراثنا الغنى، مثل التللى، المكرمية، السجاد اليدوى، الخياطة، تطعيم الصدف، وصناعة الجلود، مشيرة إلى أن المبادرة لا تهدف فقط إلى تعليم حرفة، بل بناء مستقبل، وخلق فرص تمكين اقتصادى حقيقى، وشبكات دعم اجتماعى بين المشاركين تعزز روح التعاون والانتماء، مؤكدين أنهم مستمرين بالمبادرة لإعادة القيم للعمل اليدوى وإعادة مكانته، ولفتح أبواب دخل مستدام وحياة كريمة لكل مشارك ومشاركة.

وتعد المبادرة جزءًا من جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتمكين الاجتماعى للأفراد فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار رؤية الدولة لدعم الاقتصاد المحلى وتعزيز الاستدامة الاجتماعية.

تسعى مبادرة "سر الصنعة" إلى تقديم الدعم الفنى والمالى للمشاريع الصغيرة التى تواجه تحديات فى الاستمرار أو التوسع، فهى خطوة هامة نحو دعم المشاريع الصغيرة، الحرف اليدوية، والسيدات المعيلات، وهى جزء من جهود مؤسسة حياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة فى تمكين الأفراد اقتصاديًا، من خلال التدريب والدعم المستمر، تفتح هذه المبادرة أبوابًا جديدة للعديد من الفئات المجتمعية، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، ما يعزز دورهم فى تعزيز الاقتصاد المحلى ويساهم فى تحسين مستوى معيشتهم.

مؤسسة حياة كريمة مكتبه الاسكندرية

مؤسسة حياة كريمة مكتبه الاسكندرية