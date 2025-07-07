شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير: نسعى لضمان خروج مجلس الشيوخ بكفاءات حقيقية وتمثيل عادل للمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الاجتماع الذي عُقد في حزب حماة الوطن بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب، جاء استكمالًا لمخرجات الاجتماع السابق، خاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة القانونية التي تتابع تشكيل القائمة الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وقال القصير إن الأحزاب اتفقت على ضرورة أن تفرز الانتخابات كفاءات حقيقية قادرة على التعبير عن تطلعات المصريين، مشددًا على أهمية المشاركة السياسية والحزبية الواسعة من أجل دعم الاستقرار، وتحقيق مشاركة شعبية تضمن اختيار الأفضل.

وأشار إلى أن ثالث مخرجات الاجتماع تمثلت في الاتفاق على معايير واضحة لاختيار المرشحين، أهمها النزاهة والكفاءة، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية يعمل على مراعاة هذه المعايير، إلى جانب التنوع في القائمة من حيث تمثيل الشباب والمرأة وأصحاب الخبرات.

واختُتم أن الاجتماع أكد على أهمية تشكيل لجنة إعلامية تتولى التنسيق الكامل بين الأحزاب، وتسهم في جذب المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات، على أن تستكمل المناقشات خلال الاجتماع المقبل الذي سيُعقد بمقر حزب الجبهة الوطنية.