المجلس الأرثوذكسي سأل مجلس بلدية بيروت عن خطة تأهيل العاصمة وطالبه بإعلانها

سأل المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني في بيان المجلس البلدي المنتخب "أين خطة ​إعادة تأهيل بيروت​ وماذا تفعلون لنا نحن ابناء بيروت؟"، مؤكداً أن "هناك واجبات وعليكم مسؤولية ومساءلة تجاه ابناء بيروت، فنحن لم نسمع او نقرأ اي خطة عمل".

وتطرق المجلس، الى "المشاكل في بيروت كالنظافة والنفايات والبرغش والحشرات والمياه والكهرباء والمولدات"، لافتاً الى أن "هناك امر مهم جداً فعدد كبير من موظفي محافظة بيروت والبلدية ليسوا من ابناء بيروت، والمطلوب اعادة النظر بهذا الموضوع إذ يجب الحفاظ على الأولوية لابناء بيروت".

ودعا إلى "استحداث قوانين جديدة للمجلس البلدي وتاهيل الموظفين فهناك مكاتب موجودة وفارغة ومقفلة، ويجيب ان يكون المجلس البلدي في بيروت مثالاً تقتدي به باقي المجالس البلدية في المحافظات، لانها اكبر بلدية"، وطالب المجلس البلدي "بإعلان عبر وسائل الاعلام عن خطة عمله وبرنامجه لمدة ٦ سنوات".

وأكد "رفض كل انواع الهيمنة والاحتكار والتحكم بنا وبعائلات بيروت، فهذا النظام القمعي والتحكم بحياة المواطنين وشؤونهم مرفوض، نحن أبناء بيروت نريد ان نعيش بكرامة وحرية ولنا حقوق على المجلس البلدي".