يوحنا العاشر تلقى رسائل تعزية من تيمور جنبلاط وملك البحرين ومفتي الاردن

تلقى ​بطريرك أنطاكية​ وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنّا العاشر رسالة تعزية من النائب تيمور جنبلاط.، جاء فيها "ما جرى في كنيسة مار الياس لا يستهدف المسيحيين في سوريا وحسب، بل مجمل الشعب السوري المؤمن بوحدته والمتمسّك بقيام الدولة العادلة الضامنة لأمن جميع السوريين دون استثناء".

وقال البطريرك "أسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، أرجو أن تواصل سوريا مسارها في ظل الإدارة الجديدة وبالتعاون بين كلّ أطياف السوريين بثباتٍ نحو مواجهة التحدّيات والتصدي لكلّ المخاطر التي تحدق بها، وأن ينعم شعبها بالاستقرار والأمن والسلم والازدهار الذي يستحق".

كذلك تلقى البطريرك يوحنّا العاشر برقية تعزية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً فيها الى أن "تعازينا ومواساتنا ودعواتنا بالصبر والسلوان لكم ولجميع ذوي الشهداء وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين. إنّ هذه الجريمة هي فاجعة وتستهدف التعايش في العالم أجمع".

كما تلقى البطريرك يوحنّا العاشر برقية تعزية من المفتي العام للمملكة الأردنيّة الهاشميّة الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات، مستنكراً "هذا العمل ​الإرهاب​يّ الجبان الذي أقدمت عليه فئة متطرفة تهدف إلى اغتيال معاني السماحة والسلام التي جاء بها ديننا الحنيف، نؤكّد على مضامين رسالة عمّان رسالة الإسلام السمحة التي تدعو إلى صون دور العبادة وضمان كرامة المؤمنين، وإلى أن يسود التسامح والسلام بين أبناء البشرية جميعاً".