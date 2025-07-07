"أكسيوس": ديرمر قال إن انطباعه بعد زيارة واشنطن أن إدارة ترامب ستدعم ضربات إسرائيلية لإيران بظروف معينة

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصادر، بأنّ "وزير الشهؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ​رون ديرمر​ قال إن انطباعه بعد زيارة واشنطن أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ستدعم ضربات إسرائيلية ل​إيران​ بظروف معينة".

وقالت مصادر الموقع إنّ "مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب كان قضية أسياسية ناقشها ديرمر في واشنطن"، في حين صرّح مسؤولون أميركيون وإسرائيليون للموقع بأنّ "اليورانيوم عالي التخصيب معزول حاليًا داخل المواقع النووية الثلاثة" نطنز وفوردو وأصفهان، مضيفين: "استخبارات البلدين تراقب تحركات إيران ومنشآتها النووية".

وأشارت مصادر "أكسيوس"، إلى أنّ "ديرمر قال للمسؤولين الإسرائيليين إن واشنطن ما تزال متمسكة بمبدأ 0 تخصيب على الأراضي الإيرانية".