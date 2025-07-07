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"الميادين" عن مصادر سورية: دوي انفجار عنيف خلف مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسط دمشق

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"الميادين" عن مصادر سورية: دوي انفجار عنيف خلف مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسط دمشق

أفادت قناة "الميادين" عن مصادر سورية، عن "دوي انفجار عنيف خلف مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسط العاصمة السورية ​دمشق​ في محيط ساحة الأمويين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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