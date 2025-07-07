أفادت قناة "الميادين" عن مصادر سورية، عن "دوي انفجار عنيف خلف مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسط العاصمة السورية ​دمشق​ في محيط ساحة الأمويين".

كانت هذه تفاصيل خبر "الميادين" عن مصادر سورية: دوي انفجار عنيف خلف مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسط دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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