أفادت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني بحري، عن سقوط "مصابَين ووجود مفقودَين بعد تعرض سفينة تحمل علم ليبيريا لهجوم بمسيرة قرب ​الحديدة​ باليمن".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مصدر بحري: : مصابان ومفقودان بعد تعرض سفينة لهجوم بمسيرة قرب الحديدة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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