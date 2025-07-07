البيت الأبيض: ترامب سيناقش مع نتانياهو الليلة التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الليلة التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنّ "الأولوية القصوى لترامب الآن هي إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى ويركز على دفع حماس للموافقة على وقف إطلاق النار".

وذكرت أنّ "ترامب يريد تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفة "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يتوجه هذا الأسبوع إلى الدوحة لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة".

ولفتت إلى أنّ ترامب سوف يزور تكساس هذا الأسبوع لدعم عائلات ضحايا الفيضانات التي تعتبرمأساة وطنية والبعض يحاول استغلالها سياسيًا"، كما أكّدت أنّ ترامب "سيستضيف اجتماعا مع زعماء أفارقة يوم الأربعاء".

وقالت ليفيت بشأن إيران: "تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني الذي مثل تهديدا عالميا".

وبعد فرض الرئيس الأميركي رسومًا جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، أوضحت متحدثة البيت الأبيض أنّ "12 دولة أخرى ستتلقى رسائل بشأن الرسوم الجمركية بعد اليابان وكوريا الجنوبية".

وأعلنت أنّ ترامب سيوقع قرار تأجيل فرض الرسوم الجمركية حتى 1 آب.