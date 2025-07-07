لافروف: روسيا مستعدة لتزويد إيران بيورانيوم مخصّب بمستوى كاف لبرنامج نووي سلمي

أشار وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​، إلى أنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن تقييماتها الغامضة للبرنامج النووي الإيراني"، معلنًا أنّ "​روسيا​ مستعدة لتزويد إيران بيورانيوم مخصّب بمستوى كاف لبرنامج نووي سلمي".

ولفت، في تصريح بعد مشاركته في قمة "​بريكس​" في البرازيل، إلى أنّ "توسع حلف ​الناتو​ لم يكن مفيدًا على عكس مجموعة البريكس".

وقال لافروف: "بحثنا استخدام العملات الوطنية بين دول البريكس واقترحنا إنشاء منصة استثمارية للمجموعة"، موضحًا أنّ "الثقة في الدولار الأميركي تهاوت وبحثنا نظاما ماليا جديدا بين دول البريكس".