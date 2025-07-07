كاتس: قلقون من إمكانية أن تساعد دول مختلفة إيران في استعادة قدراتها الصاروخية

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن "القلق" من "إمكانية أن تساعد دول مختلفة إيران في استعادة قدراتها الصاروخية"، مضيفًا "نريد الحفاظ على تأثير الضربة القاسية للبرنامج النووي الإيراني وكذلك على تفوقنا الجوي في أجواء إيران".
ولفت إلى "أننا نعمل على خطة تضمن منع إيران من استعادة قدراتها العسكرية وبرنامجها النووي"، وهو ما سبق وأن أعلن عنه بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
إلى ذلك، أشار كاتس إلى "أننا نخطط لنقل 600 ألف من سكان منطقة المواصي إلى مجمع بين محوري موراج وفيلادلفيا برفح ومن يدخله لن يخرج منه"، ورأى أنّ "الجيش ليس المسؤول عن توزيع الغذاء في غزة بل عن تأمين الشركة الأميركية التي تقوم بذلك"، في وقت تحاصر فيه إسرائيل القطاع خلال حربها على غزة.
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