"أمبري": أخذنا علما بواقعة على بعد 49 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة في البحر الأحمر

أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري، أننا "أخذنا علما بواقعة على بعد 49 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة في البحر الأحمر".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "سلاح الجو اعترض فوق البحر الأبيض المتوسط مسيرة أطلقت من اليمن".

وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أنّ "السفينة "ماجيك سيز" غرقت كاملة في أعماق البحر، بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة ردًّا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكرّرة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة".

ولفت إلى أنّه "كان آخر هذه الانتهاكات دخول ثلاث سفن تابعة لها موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي رغم التحذيرات والنداءات التي وجهتها لها قواتنا البحرية".

وأكّد أنّ "لحظات الغرق موثّقة بالصوت والصورة"، وذلك في وقت تواصل فيه الحركة عملياتها العسكرية ضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة.