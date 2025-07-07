اندلاع حريق في سنترال رمسيس وسط القاهرة وتأثر خدمات الاتصالات

اندلع حريق في داخل سنترال رمسيس المركزي، وسط العاصمة المصرية ​القاهرة​، فيما تأثرت خدمات الاتصالات والإنترنت بالحادث.

وقالت محافظة القاهرة، في بيان، إن غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 طوابق.

من جانبه، أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحريق وقع في إحدى غرف أجهزة الشركة المصرية للاتصالات داخل سنترال رمسيس؛ "مما أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات".

وأفاد الجهاز بأن "فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالسيطرة علي الحريق وتم إتخاذ الإجراءات الازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال".

وأضاف الجهاز، في بيان أنه "جاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأظهرت لقطات مصورة متداولة عبر الشبكات الاجتماعية، بعضها نشرتها محافظة القاهرة، تصاعد سحب الدخان الكثيف من المبنى.

في سياق متصل، شكا عدد مستخدمي شبكة الإنترنت والاتصالات من صعوبة في الوصول إلى الخدمات، وذلك في نطاق القاهرة والجيزة.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق والأضرار الناجمة عنه غير معروفة.