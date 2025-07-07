شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي يستقبل وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب.. ويشيد بأدائهم البرلماني والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، اليوم الاثنين، وفدًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتعاون مع أعضاء مجلس النواب، ودعم التنسيق المؤسسي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره الكبير للدور الحيوي والفعال الذي يقوم به نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان، مشيدًا بأدائهم المتميز، والتزامهم بالمشاركة الجادة في الملفات التشريعية والرقابية، وسعيهم الدائم للتعبير عن قضايا المواطنين بمسؤولية واحترافية.

وضم وفد نواب التنسيقية في اللقاء كلاً من النائب عمرو درويش، والنائبة مارسيل سمير، ، والنائبة أميرة العادلي، والنائب نادر مصطفى، والنائب محمد عبد العزيز، والنائب أحمد رمزي، والنائبة رحاب عبد الغني، والنائبة دعاء العريبي، والنائبة رشا أبو شقرة، والنائبة مي كرم جبر، والنائبة إيمان الألفي، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة رشا فايز، والنائبة نشوى الشريف، والنائب محمد طارق، والنائبة هدى عمار .