إسرائيل تستولي على 744 دونماً شرق رام الله

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أعلنت هيئة فلسطينية رسمية، أمس، استيلاء إسرائيل على 744 دونماً من أراضي بلدتي «المغير وجبعيت» شرق محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، إن «سلطات الاحتلال أعلنت استيلاءها على 744 دونماً من أراضي قرية المغير وخربة جبعيت شرق رام الله، وفق إعلان جديد تحت مسمى أراضي الدولة».

وأضافت أن «الاحتلال يتخذ مسمى أراضي الدولة من أجل السيطرة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية».

وأشارت إلى أن «إسرائيل تهدف من هذا الاستيلاء إلى تسوية أوضاع بؤرة استيطانية مقامة في المنطقة، وهي ملاخي هشالوم، التي تشكل امتداداً جديداً لجملة البؤر المتموضعة في المنطقة».

وفي سياق آخر، هُجرت 25 عائلة بدوية فلسطينية من شرق مدينة القدس، جراء اعتداءات مستوطنين إسرائيليين.

وقال مصدر محلي: إن «25 عائلة من تجمع الخان الأحمر شرقي القدس، غادرت مضاربها قسراً جراء اعتداءات المستوطنين».

وأضاف المصدر أن «التهجير جاء عقب سلسلة من الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بحقهم، تحت حماية الجيش الإسرائيلي».

ولفت إلى أن «الاعتداءات شملت الاعتداء البدني، والترويع، وتخريب الممتلكات، ما أسفر عن حالة من الخوف والذعر، ودفع بعض العائلات الفلسطينية إلى الرحيل حفاظاً على سلامتهم».