كشف مسؤول أمني بحماس لقناة "الجزيرة"، بأن "​أمن المقاومة​ يضبط أجهزة تنصت وتصوير زرعها الاحتلال بمواقع بقطاع غزة بمساعدة عملاء"، لافتاً الى أن "طائرات كواد كابتر متعددة المهام زرعت أجهزة التنصت والتصوير لأغراض تجسسية وعسكرية". وذكر المسؤول، أن "أحد الأجهزة المضبوطة يبث ويسجل فيديو وكان مموها بين ركام المباني في منطقة حيوية، ونحن أعدنا استخدام الأجهزة المضبوطة عسكريا واستخباريا في حربنا المفتوحة مع الاحتلال". وأضاف "الاحتلال يراقب المواطنين والمقاومين ويجب الحذر لأن الأجهزة قد تكون مفخخة".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ"حماس": أمن المقاومة ضبط أجهزة تنصت وتصوير زرعها الاحتلال بمواقع بقطاع غزة بمساعدة عملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.