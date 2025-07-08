"الجزيرة": بدء محادثات نتانياهو مع ويتكوف في واشنطن قبل لقائه ترامب بالبيت الأبيض

أفادت قناة "الجزيرة"، عن بدء محادثات رئيس الورزاء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في ​واشنطن​ مع المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​ قبل لقائه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالبيت الأبيض".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يسعى إلى تفاهمات مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن مبادئ التفاوض مستقبلًا مع ​إيران​".

ولفت المسؤولون إلى أنّ "نتانياهو يسعى لبحث سيناريوهات قد تبرر هجمات عسكرية على المنشآت الإيرانية".

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الليلة التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنّ "الأولوية القصوى لترامب الآن هي إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى ويركز على دفع حماس للموافقة على وقف إطلاق النار".