"الجزيرة": بدء محادثات نتانياهو مع ويتكوف في واشنطن قبل لقائه ترامب بالبيت الأبيض

أفادت قناة "الجزيرة"، عن بدء محادثات رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قبل لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض".
وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يسعى إلى تفاهمات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مبادئ التفاوض مستقبلًا مع إيران".
ولفت المسؤولون إلى أنّ "نتانياهو يسعى لبحث سيناريوهات قد تبرر هجمات عسكرية على المنشآت الإيرانية".
من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الليلة التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنّ "الأولوية القصوى لترامب الآن هي إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى ويركز على دفع حماس للموافقة على وقف إطلاق النار".
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