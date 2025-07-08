ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على جنوب إفريقيا وماليزيا ودول أخرى مطلع الشهر المقبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أننا سنفرض رسوما جمركية إضافية على جنوب إفريقيا وماليزيا ودول أخرى مطلع الشهر المقبل".
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن من المتوقع أن يوقع دونالد ترامب أمرًا يقضي بتأجيل الموعد النهائي لزيادة الرسوم الجمركية على عشرات البلدان، من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن الموعد النهائي الذي حُدد في 9 تموز، سيُؤجل إلى 1 آب. وأضافت أن ترامب سيُخاطب القادة الأجانب بشأن "معدل الرسوم الجمركية المتبادلة" التي ستُفرض على بلادهم خلال الشهر المقبل.
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