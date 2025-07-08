محمد بن زايد والشرع بحثا في الإمارات تطوير التعاون ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد، مع الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة الشرع إلى الإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية- سانا، فقد جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتُعد هذه الزيارة الثانية من نوعها خلال أقل من عام للشرع، حيث كان رئيس الإمارات محمد بن زايد قد استقبل الشرع في نيسان الماضي بقصر الشاطئ في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.