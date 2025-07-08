شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أنه "خلافا للشائعات لم تؤكد أجهزتنا الأمنية وجود أي تعاون عسكري بين دول الجوار والكيان الصهيوني" خلال الحرب الإسرائيلية على إيران.
ولفت، في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، إلى أن "بعض دول الجوار أعلنت حتى عن استعدادها لإرسال سلع أساسية لبلادنا".
ويأتي ذلك تعليقا على تقارير تحدثت عن دور لدول مجاورة لإيران مثل أذربيجان في التعاون مع إسرائيل خلال حربها الأخيرة على إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بزشكيان: لم تؤكد أجهزتنا الأمنية وجود أي تعاون عسكري بين دول الجوار والكيان الصهيوني خلال الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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